Intervista a Clara | «Un sogno cantare Il Cerchio della Vita a Sanremo con Ivana Spagna Il cast di Mare Fuori mi supporta | Matteo Paolillo mi ha fatto l’in bocca al lupo»

Si intitola ‘Oggi non voglio morire’ il nuovo EP di MASH disponibile da venerdì 26 gennaio: la nostra intervista. Continua il percorso musicale per cuori fragili di MASH con Oggi non voglio morire ...La nostra video intervista a Clara Soccini, in arte Clara, tra i protagonisti di Mare fuori 4 nei panni di Giulia Bertolacci, che ci ha parlato della quarta stagione della serie dei record, della sua ...Clara a Sanremo 2024, il significato di "Diamanti grezzi", in gara alla 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana.