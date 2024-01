Inter multata dopo la partita contro la Fiorentina | il motivo

(Di martedì 30 gennaio 2024) Per l’c’è una multa a seguito delladi domenica serala. L’ha data il Giudice Sportivo: ecco perché. MULTA AL CLUB – L’ha ricevuto un’ammenda di 2.000 euro per il comportamento dei propri sostenitori durante laladi domenica. Questo perché, al 76? ossia a seguito del rigore parato da Yann Sommer a Nicolas Gonzalez, dal settore ospiti è stato lanciato un petardo. A ufficializzare la multa è il comunicato del Giudice Sportivo sulla ventiduesima giornata di Serie A.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il ...

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni al termine della 22^ giornata di Serie A. Sono sei i calciatori squalificati, tutti per una giornata. Si tratta di Milik (Juventus), Buongiorno (Torino), ...(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Maxi multa per l'attaccante del Manchester United Marcus Rashford, che dovrà pagare oltre 760mila euro, l'equivalente di due settimane di stipendio, per ...