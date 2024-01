Inter Miami | prima sconfitta per Messi contro l’Al Hilal

(Di martedì 30 gennaio 2024) L’di Leoha giocato ladelle due amichevoli in terra arabae ha trovato laL’di Leoha giocato ladelle due amichevoli in terra arabae ha trovato la. Non è bastato il gol su rigore della Pulce argentina a evitare la, perché la formazione saudita si è imposta per 4 a 3 con una rete nel finale di Malcolm. Nel mezzo le reti di Mitrovic, Al Hamdan e Michael. Per gli americani in rete anche Suarez e Ruiz.

La prima sfida della Riad Season Cup la vince l'Al Hilal che batte l'Inter Miami in una gara a dir poco rocambolesca. Il risultato finale è 4-3 per la squadra saudita