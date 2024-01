Inter-Juventus | un muro da scavalcare | la differenza è minima ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 gennaio 2024) Cresce l’attesa per, il derby d’Italia che vale un pezzo di scudetto. Ad affrontarsi due delle difese meno perforabili d’Europa. TOP ? In giro per l’Europa, meglio dic’è solo il Nizza di Farioli (un altro italiano per l’appunto), che ha subito appena 11 gol in 19 partite. Nerazzurri e bianconeri sono rispettivamente a 10 (in 21 partite) e 13 (in 22). A San Siro domenica sera ci sarà il derby d’Italia. Uno dei più importanti degli ultimi 10-15 anni. Un pezzo di scudetto si deciderà proprio al Meazza. A confronto le due migliori difese d’Italia e tra le migliori in Europa. Due difese, che per Simone Inzaghi e Max Allegri, fanno nettamente la. L’ha segnato sette gol con i difensori sui 50 realizzati, la...