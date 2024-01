Inter-Juventus per Inzaghi ‘inizia’ domani | ma formazione già fatta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 gennaio 2024) L’avvicinamento aè cominciato, ma non ancora in campo. La concessione data arinvia l’inizio della preparazione vera e propria, ma comeci sono già dei punti fermi. UNDICI BLINDATO – Cinque giorni ae oggi secondo giorno di riposo dato da Simonedopo la vittoria di Firenze. Gli allenamenti ad Appiano Gentile riprenderanno, con la testa però già rivolta al decisivo derby d’Italia di domenica alle 20.45. Dove la, sperando non ci siano problemi fisici in questi giorni, è praticamente giàritrova i due squalificati di Firenze, Nicolò Barella (che ha passato gli ultimi giorni a Cagliari, andando a visitare la tomba ...