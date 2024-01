Inter | Inzaghi | “Il VAR ha arbitrato molto bene | non ho rivisto gli episodi”

Il 2023 si appresta ad andare in archivio. Un anno che verrà certamente ricordato in accezione estremamente positiva dai tifosi nerazzurri, che ... (termometropolitico)

L’avvicinamento a Inter-Juventus è cominciato, ma non ancora in campo. La concessione data a Inzaghi rinvia l’inizio della preparazione vera e ... (inter-news)

Inzaghi. Non è discorso del modulo ...Sanno come pressare e attaccare, ormai giocano a memoria come il Napoli lo scorso anno. L'Inter con gli anni è migliorata. Però è cresciuto molto Allegri ...preso il posto dell’ex capitano L’Inter di Simone Inzaghi è una squadra con tante certezze in mezzo al campo, una su tutte è rappresentata dal suo capitano nonché capocannoniere: stiamo parlando di ...Inzaghi ha fatto riposare Dimarco contro la Fiorentina. L’esterno tornerà tra i titolari con la Juve L’Inter, nel match con la Juve, si affiderà ai fedelissimi di Inzaghi. Come rivelato da Sky Sport, ...