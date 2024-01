Inter incisiva nel finale | Juventus non da meno | record da difendere

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 gennaio 2024) Nonostante una netta differenza nei gol segnati dalle due squadre,arrivano allo scontro diretto di San Siro con un punto di differenza (ma con una partita in più per i bianconeri). Per i nerazzurri ci sarà undaper quanto riguarda i gol nei finali di partita. DISTRIBUZIONE DEI GOL – Un dato salta all’occhio nell’analizzare la distribuzione dei gol fatti danelle varie fasi delle partite. Entrambe partono non sempre in quinta, con 8 reti per i nerazzurri e 6 per i bianconeri nel primo quarto d’ora delle partite. Una netta differenza arriva poi neldi primo tempo, con la squadra di Simone Inzaghi che vanta 11 gol tra il 31? e il 45?, mentre solo uno quello per Massimiliano Allegri nello stesso frangente di ...