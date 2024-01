Inter | Il Bayern Monaco e il Manchester United seguono da vicino Denzel Dumfries in mezzo alle incertezze contrattuali

Non solo Premier League per Joshua Kimmich : per il centrocampista del Bayern Monaco c'è interesse anche da parte del Psg (itasportpress)

Nordi Mukiele del Psg interessa il Bayern per quanto riguarda la difesa, Freund : "È molto duttile e può giocare sia come centrale che come terzino" (itasportpress)

Come riporta The Telegraph il Bayern Monaco ha messo gli occhi su Kieran Trippier , terzino destro inglese del Newcastle, ex Tottenham e Atletico... (calciomercato)

Le ultime sul mercato della Juventus arrivano dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio: "Il calciomercato in entrata della Juventus potrebbe anche non essere chiuso: la ...Il sesto gol in quattro giornate di Dusan Vlahovic non è bastato alla Juventus per battere l’Empoli, ma ha confermato il momento d’oro del serbo, sempre a segno in campionato ...L’Inter è, senza ombra di dubbio ...ad oggi, è Kane: l’attaccante del Bayern Monaco conferma, anche in questa stagione, la sua ottima media realizzativa. Sono ventitré reti in diciannove partite per ...