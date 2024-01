Insulti a Maignan | Friuli Venezia Giulia | “La nostra gente non accetta di essere definita razzista per il gesto di pochi”

(Di martedì 30 gennaio 2024) Sulle pagine del Corriere della Sera e della Gazzetta dello Sport, ilha pubblicato un manifesto dal titolo “Senza motivo” in seguito aglirazzisti ricevuti da Mikein occasione della partita di Serie A tra Udinese e Milan. “Territorio di confine, sempre aperto a culture diverse e persone di ogni nazionalità, ilaccoglie e valorizza, sostiene e crea sviluppo – si legge nel testo, accompagnato da una foto dei giocatori dell’Udinese abbracciati – Lanondiper l’inqualificabilediindividui, già ...

La polizia di Udine ha individuato altre 4 persone (5 in tutto) per gli Insulti razzisti al portiere del Milan Mike Maignan . Si tratta di due ... (secoloditalia)

Sono cinque le persone individuate e denunciate per gli Insulti razzisti contro Mike Maignan in Udinese-Milan. Tra loro anche un insospettabile, ... (open.online)

LEGGI ANCHE: Udinese-Milan, insulti razzisti a Maignan: “Non sono una vittima, ma se tacete siete tutti complici” “Prendo atto con dispiacere che il centrodestra non è stato al nostro fianco in questo ...Il Sindaco Alberto Felice De Toni: “Persa un’occasione. Se non ci unisce la lotta al razzismo, cosa ci unirà” ...La Juve le tenta tutte", titola oggi il Tuttosport proiettandosi alla lotta scudetto che vedrà i bianconeri sfidare l'Inter domenica sera a San Siro, forse con ...