Insultano Lucarelli E poi umiliano una madre

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ieri il Garante per la privacy ha messo nero su bianco quello che dovrebbe sapere chiunque abbia superato l’esame di giornalismo: diffondere le immagini della donna che ha lasciato il figlio al pronto soccorso di Aprilia dopo avere detto agli inservienti di dover andare in bagno e dopo avere verificato che nella carrozzina ci fossero latte e pannolini viola la riservatezza e la deontologia professionale. Il Garante per la privacy ha detto che diffondere le immagini dellache ha lasciato il figlio al pronto soccorso di Aprilia viola la riservatezza e la deontologia La scena è circolata per ore sui siti delle maggiori testate giornalistiche italiane, soffiata dagli aliti dei sacerdoti dei valori della famiglia e dagli stomaci bisognosi di clic dei quotidiani online. Il Garante ha sottolineato come “le immagini si pongono in evidente contrasto con le disposizioni ...