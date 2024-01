Inps | nel 2024 assegno cig a 1 311 | 56 euro netti Massimo per la disoccupazione a 1 550 | 42 euro

(Di martedì 30 gennaio 2024) L’indennità di cassa integrazione nelammonterà a 1.392,89lordi pari a 1.311,56. Lo precisa l’in una circolare ricordando che dal 2022 l'non dipende dalla retribuzione di riferimento del lavoratore. L’importo è stato aumentato recuperando il 100% dell’inflazione stimata per il 2023. Questo importodeve essere incrementato nella misura del 20% per...

Una agevolazione per i cittadini, senza dubbio, ma che deve ancora attendere prima della sua attuazione. Infatti i titoli di stato non saranno ... (termometropolitico)

Il sito dell’Inps dovrà essere cambiato per includere riferimenti ai genitori dello stesso sesso. Lo ha ordinato il tribunale di Bergamo assegnando un termine di due mesi per le modifiche del portale, ...In occasione dei vent’anni di attività di Fondoprofessioni, il 25 gennaio 2024 si è svolto a Roma, presso la sala Protomoteca in Campidoglio, l’evento ...Si riducono i tassi legali da applicare nel 2024 su ritardi di pagamenti di contributi e pensioni: ecco cosa cambia e chiarimenti da Inps Come incidono su contributi e pensioni i nuovi tassi di ...