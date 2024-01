Inghilterra e Stati Uniti sono uniti dall' incapacità di distinguere le parole dalle cose

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 30 gennaio 2024)e Americadue nazioni separatea stessa lingua, diceva George Bernard Shaw; oggi possiamo aggiungere cheunitea stessadile. A Londra, il Globe è stato severamente criticato per non avere fatto interpretare Riccardo III a un disabile (che poi, a quanto pare, il monarca sedizioso aveva la scoliosi, tutto qui), affidandone invece il ruolo a un attore che ha dovuto simulare la malattia. Mentre a Pensacola, in Florida, il provveditorato ha sequestrato i vocabolarie biblioteche d’istituto a causa dei contenuti inappropriati per i minori: recavano infatti, alla lettera S, la voce “sesso”, con relativa definizione. Distanti un ...