Infortuni in casa | scade l’assicurazione obbligatoria per si occupa della cura della famiglia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 30 gennaio 2024) Esiste un obbligo assitivo per gliin, da sottoscrivere o rinnovare attraverso il portale Inail. Qualcosa che in molti ignorano, eppure non si tratta di un pagamento opzionale da sottoscrivere. Riguarda tutti colori che sono impegnati nelladei componenti, a titolo gratuito. Lo stesso dicasi per coloro che sinogestione dell’ambiente in cui dimorano. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e quali sono i costi. AssizioneCome detto, non si parla affatto di una novità. Il riferimento va infatti alla legge 493 del 1999, che ha resouna copertura assitiva Inail contro ...