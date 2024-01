Industria | Istat | nel 2023 prezzi alla produzione -5 | 7%

(Di martedì 30 gennaio 2024) Roma, 30 gen. (askanews) – In media, neldell’diminuiscono del 5,7% (+34,4% nel 2022); la flessione è sintesi di dinamiche differenziate sul mercato interno (-8,3%; era +42,7% l’anno precedente) e sul mercato estero (+1,9%; +12% nel 2022). Lo ha reso noto l’. La flessione deinelè spiegata dalle dinamiche rilevate sul mercato interno che riflettono soprattutto il venire meno delle tensioni suidei prodotti energetici (-24,4%; +104,3% nel 2022); al netto di questi prodotti, isul mercato interno crescono del 2,5% in media d’anno (+12,8% nel 2022). Per le costruzioni, la decisa attenuazione della crescita deinel ...

(Teleborsa) - L'Istat ha stimato che nel quarto trimestre del 2023 il prodotto interno lordo (PIL) italiano, espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di ca ...A dicembre 2023 i prezzi alla produzione dell’industria diminuiscono dello 0,9% su base mensile e del 16,0% su base annua (era -12,8% a novembre). Lo rende noto l’Istat. Sul mercato interno i prezzi d ...Nel 2023 il prodotto interno lordo italiano, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è salito dello 0,7% rispetto al 2022. Lo riferisce l’Istat nella stima preliminare del Pil per ...