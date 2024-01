Incursione negli spogliatoi | sparisce la catenina di un calciatore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 gennaio 2024) Si è intrufolatoproprio durante la partita di calcio e ha rubato unad’oro. L’ignoto ladro è entrato in azione domenica al campo sportivo di Robbio, nel corso del secondo tempo della gara. Se all’intervallo era ancora tutto in ordine, a fine partita i giocatori hanno trovato le evidenti tracce dell’. Un furto peraltro messo a segno senza alcuna effrazione. I locali deglierano infatti aperti per la partita in corso e anche gli armadietti non erano stati chiusi a chiave o con lucchetti, anche perché solitamente non viene lasciato nulla di particolarmente prezioso. Anche in questo caso, pur avendo frugato in diversi armadietti, il ladro ha trovato solo unad’oro, che un ...