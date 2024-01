Incubo Bolkestein | sindaci e balneari | «Basta | servono regole certe» Assenti Confesercenti | «Nessuno investe»

Arrivi, se ce la fai, paghi, mentre ti spalmi la protezione totale e preghi che per la prossima stagione ci pensi la Bolkestein che non arriva mai. Tutto questo per dire che l’altro giorno il ...ANCONA Storia (in)finita tra ambulanti e Bolkestein Non è facile rispondere. Le bancarelle hanno dalla loro parte il Ddl sulla concorrenza recentemente approvato; ma di contro le ...