Incubo Bolkestein | sindaci e balneari | «Basta | servono regole certe» Assenti Confesercenti | «Nessuno investe»

ANCONA Summit molto partecipato ieri mattina sulla questione delle concessioni balneari in Regione. Il terzo in poco più di un mese. La riunione, ... (corriereadriatico)

Diversi Comuni in tutta Italia, compresi quelli della nostra costa, si sono mossi per posticipare di un anno il termine delle concessioni ... (lanazione)

Un pool di avvocati si è già messo al lavoro per i soci della Confcommercio. I vertici del sindacato balneare: "Quelle delibere anticipano la scadenza del 2033".ANCONA Summit molto partecipato ieri mattina sulla questione delle concessioni balneari in Regione. Il terzo in poco più di un mese. La riunione, presieduta dagli assessori Goffredo ...Arrivi, se ce la fai, paghi, mentre ti spalmi la protezione totale e preghi che per la prossima stagione ci pensi la Bolkestein che non arriva mai. Tutto questo per dire che l’altro giorno il ...