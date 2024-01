Incidente sulla Tangenziale Est di Pavia | morto un uomo | ferita gravemente una donna

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 gennaio 2024), 30 gennaio 2024 - Tragico schiantoEst di, con unsul colpo e unain modo grave. L'è successo verso le 6.30 di oggi, martedì 30 gennaio, nel tratto della Statale 617 all'altezza dello svincolo in ingresso da via Lardirago/Cà della Terra in direzione Vigentina. L'impatto è stato molto violento, un frontale tra due auto, una Fiat Punto e una Volskwagen Passat, che procedevano nelle opposte direzioni di marcia. Anche se è chiamata, infatti, la strada è una Statale a due corsie con doppio senso di marcia, non separate da guard-rail centrale, con tanto di rotatorie. Il punto dello scontro è in semicurva, con una delle due auto che deve aver ...