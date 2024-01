Incidente sulla Pontina direzione Roma | strada chiusa e traffico impazzito

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 30 gennaio 2024) Pubblicato il 30 Gennaio, 2024 Brutto, l’ennesimo, quello che questa mattina ha bloccato la via. Sono in tutto cinque le vetture coinvolte nello scontro mentre due le persone ferite. Il maxi tamponamento all’altezza di Ardea e in. Al momento risultala careggiata verso la Capitale, nei pressi del chilometro 34 dellaStatale 148. Già presenti diversi chilometri di coda, almeno tre dalle prime informazioni disponibili, con ilche va intensificandosi. Presenti sul posto uomini dell’Anas e le Forze dell’Ordine che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’, ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile e agevolare i soccorsi alle persone rimaste ferite nello scontro.