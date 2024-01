Incidente ferroviario nel Bresciano | morto un operaio di 51 anni

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 30 gennaio 2024) . Salvini: “La sicurezza nei cantieri è una priorità” La scorsa notte un tragicosul lavoro si è verificato a Chiari, in provincia di Brescia. Undi 51, di nazionalità portoghese, è stato travolto e ucciso da un treno Napoli-Bergamo mentre era a lavoro sui binari. La vittima, Joao Rolando Lima Martins, era dipendente della Rebaioli, con sede a Darfo Boario Terme, una società esterna a Rfi, è stato investito dal treno durante un intervento su un traliccio dell’alta tensione. È probabile che non si sia accorto dell’arrivo del convoglio a causa della nebbia fitta. Da accertare anche perché si trovasse sul binario mentre era in transito il treno. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’. Sul luogo ...