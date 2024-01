Incidente ferroviario alla stazione di Chiari | operaio di 51 anni muore travolto da un treno

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 gennaio 2024) Un terribilesi è verificato intornomezzanotte di lunedì 29 gennaiodi(Brescia). Undi 51è morto dopo essere statoda un: l’Italo Napoli-Bergamo. Secondo quanto appurato finora dpolizia ferroviaria, sembra che l’uomo abbia attraversato i binari proprio mentre sopraggiungeva il convoglio, rimanendo ucciso sul colpo. L’stava lavorando in uno dei cantieri aperti all’interno delladi: si occupava della manutenzione sulla linea Milano-Brescia per conto di una ditta esterna a Rete ferroviaria italiana. Gli inquirenti sono al momento al lavoro per cercare di stabilire l’esatta ...