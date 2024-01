Incidente A1 | cisterna di acido cloridrico sbanda e va fuori strada Lunga coda verso Bologna

(Di martedì 30 gennaio 2024) Firenze, 30 gennaio 2024 –sull’Autodel Sole: intorno a mezzogiorno unache trasportahato e si è fermata. Non ci sono altri veicoli coinvolti. L’si è verificato nel tratto compreso tra Calenzano e il bivio con la A1 Direttissima. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della poliziale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Il traffico transita su entrambe le corsie ma si registrano 8 chilometri diin diminuzione.

Incidente ferroviario : 25 persone sono finite in ospedale per la fuoriuscita di sostanza chimica da una cisterna al terminal di Segrate . Dalle 8.30 ... (ilnotiziario)

Firenze, 30 gennaio 2024 – Incidente sull’Autostrada del Sole: intorno a mezzogiorno una cisterna che trasporta acido cloridrico ha sbandato e si è fermata fuori strada. Non ci sono altri veicoli ...Poco dopo le ore 12 di oggi, 30 gennaio 2024, sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Calenzano e il bivio con la A1 Direttissima verso Bologna è avvenuto un incidente all’altezza del km 274, n ...Probabilmente è stato un malore a causare l'incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto ieri il sindaco di Itri Giovanni Agresti. Ricoverato in ospedale a Formia, le sue condizioni non destano pr ...