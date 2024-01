Incendia casa della compagna 42enne arrestato per maltrattamenti e violenza

(Di martedì 30 gennaio 2024) I CarabinieriStazione di Roma Tor Bella Monaca hannounstraniero, noto nel quartiere per i suoi diversi precedenti, gravemente indiziato dei reati di incendio,in famiglia esessuale nei confronti, 39enne italiana. Nottetempo, i Carabinieri sono intervenuti in via San Giovanni La Punta per un incendio sviluppatosi nell’abitazionedonna, al momento non presente in. Sul posto, diversi testimoni hanno indicato quale autore dell’incendio il compagnodonna e i Carabinieri, ai quali l’uomo è già noto perché più voltee perché attualmente sottoposto all’obbligo di firma in caserma per reati inerenti agli stupefacenti, ...

Dovrà rispondere dei reati di incendio, maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti della compagna, 39enne romana. Ad arrestarlo i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca.La donna lo ha denunciato, temendo per la propria vita. L'uomo, già sottoposto all'obbligo di firma per reati legati alla droga, è stato bloccato dai Carabinieri non lontano dall'abitazione data alle ...Nottetempo, i Carabinieri sono intervenuti in via San Giovanni La Punta per un incendio sviluppatosi nell’abitazione della donna, al momento non presente in casa. Sul posto, diversi testimoni hanno ...