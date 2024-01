Inaugurazione dell’anno giudiziario | tutte cassate Demistificazione delle più audaci sortite ascoltate

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di martedì 30 gennaio 2024) L’è, per definizione che le attribuisce il CSM stesso, una cerimonia. In quanto tale, nessuno dovrebbe avere da eccepire se i partecipanti, pur essendo magistrati, ne approfittassero per farne quel semel in anno in cui licet l’autocompiacimento, l’autocelebrazione e – perché no? – anche un pizzico di autocommiserazione dell’autonomo potere costituzionale di cui i relatori rappresentano le massime cariche. Segui su affaritaliani.it