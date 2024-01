In via Deledda nuovi spogliatoi per i calciatori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 gennaio 2024) Gli atleti che utilizzano l’impianto sono sempre tanti, le vecchie attrezzature sono ormai datate e in parte rovinate e così il Comune ha deciso di metterci mano, creando spaziper giocatori, arbitri e per tutti coloro che gravitano attorno alle associazioni. Lavori in vista per il centro sportivo di via, nella frazione di Santa Margherita. La Giunta lissonese ha approvato, in contemporanea, il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo per gli interventi di realizzazione die magazzini a servizio del campo sportivo che sorge a nord della città. Le opere verranno a costare complessivamente 600mila euro. Il centro sportivo di viaè composto da 2 campi da calcio, uno destinato alle partite ufficiali e l’altro, di dimensioni più contenute, ...