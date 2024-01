In Senato presentata tessera Socio Unpli 2024 | sarà dedicata alle Marche

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 30 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – A Palazzo Madama, su iniziativa delre Antonio De Poli, è stataalla stampa ladel, chequest’anno. Laassociativadal 2018principali realtà italiane che sono state riconosciute dall’UNESCO come Patrimoni dell’Umanità. E’ il caso di Matera, Capitale Europea della Cultura, per la2019, di Catania con la sua architettura barocca per quella 2020, del Veneto con le Colline del Prosecco per il 2021, i luoghi UNESCO dell’Alto Piemonte per il 2022, di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura per il 2023 e della ...