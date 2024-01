In Italia le catene ai detenuti furono tolte da una legge durante tangentopoli 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 30 gennaio 2024) AGI – Innon si sono mai visticon leai piedi mentre fino al 1992 era una scena usuale quella di reclusi che venivano accompagnati dal carcere alle aule di tribunale in fila legati a una catena. Lo spiega all'AGI Francesco Maisto, garante deidel Comune di Milano ed ex presidente del Tribunale di Bologna. “Il cambiamento arrivatangentopoli, quando suscitarono un grande clamore le immagini del politico e giornalista Ezio Carra, trascinato per il Palazzo di Giustizia di Milano con gli schiavettoni. Dieci anni prima in molti si indignarono per l'immagine di Ezio Tortora mostrato in manette dopo l'arresto. Decisiva fu la492 del 1992 arrivata nel momento in cui cambiò il regolamento e il compito di accompagnare i...