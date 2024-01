In Italia i trattori non si fermano | 10 giorni di proteste degli agricoltori anche in Calabria e Sicilia

(Di martedì 30 gennaio 2024) Da Nord a Sud, non si arresta la protesta deiin. Dopo dieciancora tante le manifestazioni che percorrono la Penisola con sfilate diche hanno interessatol’Autostrada del Sole in Toscana , al casello Valdichiana, tra Sinalunga (Siena) e Foiano della Chiana (Arezzo), con 400 mezzi provenienti non solo dalla Toscana ma dalle regioni limitrofe e dal Veneto. L’intenzione...

Non si ferma la Protesta degli agricoltori . Sono previste per oggi altre proteste in Lombardia , Toscana , Sardegna , ma anche nel Lazio e in Umbria. ... (tg24.sky)

siamo per l’Italia, per il nostro lavoro e ciò che rappresenta, ecco perché come simbolo della nostra lotta abbiamo scelto la bandiera italiana con il trattore raffigurato”.Da Nord a Sud, non si arresta la protesta dei trattori in Italia. Dopo dieci giorni ancora tante le manifestazioni che percorrono la Penisola con sfilate di ...Mercoledì mattina traffico rallentato in corso Vercelli fino al parcheggio dello stadio Piola per il corteo degli agricoltori ...