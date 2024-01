Impugna la pistola e spara nel parco Scatta l’allarme | sedicenne nei guai

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ragazzini vandali, ladri oppure armati cheno, anche se a salve, in unpubblico. Non passa giorno che non vengano segnalati episodi di bullismo o di "baby gang". Ci sono sindaci che, come a Rio Saliceto, decidono di chiudere le aree dei parchi di sera e di notte, per motivi di sicurezza. Mentre a San Martino in Rio, sabato sera, un cittadino ha segnalato addirittura un colpo diesploso aldella Pace, proprio alcuni minuti dopo aver visto un ragazzino, con arma in pugno, dirigersi verso l’area pubblica. I carabinieri sono arrivati in fretta nella zona indicata, identificando due ragazzi minorenni. Uno di loro, di 16 anni di età, era in possesso di una, risultata a salve, ma senza il tappo rosso sulla canna. E’ stato denunciato al Tribunale dei minori di Bologna per ...