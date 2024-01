Impiantato il primo microchip nel cervello di un umano Quel gran genio di Musk |    Neuralink è diventato realtà

(Di martedì 30 gennaio 2024)l’ha fatto: l’azienda che si occupa di sviluppare interfacce neurali impiantabili ha effettuato il trapianto su un essere. "Il paziente si sta riprendendo bene", mentre "i risultati iniziali mostrano un rilevante picco di aumento dei neuroni", ha fatto sapere Elonsu X, aggiungendo che ilprodotto dell’azienda si chiamerà Telepathy. L’obiettivo dell’azienda è produrre chip in grado di aiutare chi ha danni neurologici e lesioni traumatiche attraverso la lettura delle onde cerebrali. Secondo il National Institute of Health gli spikes son cellule che utilizzano segnali elettrici e chimici per inviare informazioni al corpo. Segui su affaritaliani.it

