Impiantato il primo dispositivo Neuralink su un uomo | per comandare i computer con il pensiero

(Di martedì 30 gennaio 2024) Non è la prima società a farlo, maha fatto discutere per i test sugli animali e perché è un’azienda di Elon Musk. Ilpaziente con ildinel cervello si sta riprendendo bene....

30 gennaio 2024 – uomo e macchina sono sempre meno lontani. Elon Musk comunica che 24 ore fa la sua start up Neuralink ha impiantato per la prima ... (quotidiano)

Non è la prima società a farlo, ma Neuralink ha fatto discutere per i test sugli animali e perché è un’azienda di Elon Musk. Il primo paziente con ... (dday)

Un nuovo Franchi per la Fiorentina e non solo. A margine della conferenza stampa in cui il sindaco Dario Nardella ha comunicato la decisione di attuare una soluzione che permetta alla Fiorentina ...L’apertura dei cancelli è prevista come sempre circa due ore prima del fischio d’inizio, alle 13. I supporter ospiti, per accedere allo stadio, dovranno utilizzare l'uscita Empoli Est della strada di ...Lavori aggiudicati e contratto firmato. Il nuovo edificio sarà dotato di impianto di riscaldamento a pavimento, ventilazione meccanica delle aule e impianto fotovoltaico ...