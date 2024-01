Impiantato il primo chip nel cervello umano | la rivoluzione di Neuralink e Musk

(Di martedì 30 gennaio 2024) «Ilimpianto cerebrale su un esserediè stato effettuato e il paziente si sta riprendendo bene». L'annuncio è di Elon, che su X ha dichiarato come sia andato a buon fine iltentativo di impiantare ilnel, tanto che «i risultati mostrano un promettente rilevamento dei picchi di neuroni». Co-fondata danel 2016 insieme a otto soci, l'azienda di neurotecnologie si dedica allo sviluppo di interfacce neurali da impiantare nell'uomo per farlo dialogare con un computer, al fine di sfruttare la lettura delle onde cerebrali e migliorare la vita di pazienti tetraplegici. Dopo aver ottenuto lo scorso maggio l'autorizzazione a procedere con ilstudio sugli essere ...

Non è la prima società a farlo, ma Neuralink ha fatto discutere per i test sugli animali e perché è un’azienda di Elon Musk. Il primo paziente con ... (dday)

L'azienda di biotecnologie Neuralink del boss di Tesla ha comunicato di avere impiantato la sua prima interfaccia cervello-computer – chiamata non a caso "Telepathy" – in un essere umano, con ...L'annuncio del cofondatore della start-up dopo la riuscita dell'impianto: i primi risultati mostrano un'attività neuronale promettente ...