Imparare con leggerezza La ’Nova Lectio’ di Simone

(Di martedì 30 gennaio 2024) Con l’obiettivo di trasmettere la passione per il passato e la civiltà umana in generale è nata ‘Nova. Un canale di divulgazione culturale su YouTube Italia dedicato alla storia, alla geopolitica e alle questioni sociali (e d’inchiesta), che sta spopolando, tant’è che ha superato il milione di iscritti. Questo canale è nato per iniziativa diGuida, classe 92, pistoiese di nascita ma pratese d’adozione, appassionato di storia antica e contemporanea. In Nova Lectio tratta argomenti di ampio respiro con un tono divulgativo e leggero, e precisa: "Non sono uno storico (né tantomeno giornalista) né ambisco ad esserlo". Conduce inoltre il podcast "Storie di Geopolitica" ed è autore di tre saggi: Instant Storia Contemporanea, La Dura Vita del Dittatore, Instant Geopolitica. A cura di Maurizio Costanzo