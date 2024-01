«Ilary Blasi vorrebbe ritornare con Totti» | retroscena di Fabrizio Corona

(Di martedì 30 gennaio 2024) In questo periodo stanno continuando a trapelare dei gossip che riguardano una delle (ex) coppie più discusse del momento, ovvero, quella formata dae Francesco. Di recente Cristiano Iovino ha rilasciato un'intervista in cui ha alluso al fatto che tra lui e la showgirl ci fosse stato più di un semplice caffè. In queste ore, però, pare che le sue affermazioni sarebbero state pilotate da Francesco. Stando a quanto rivelato dasul suo portale di informazione e gossip Dilinger News, infatti, pare cheavrebbe pagato Iovino, offrendogli una lauta ricompensa in cambio delle sue dichiarazioni, ma non è tutto. Sempre stando a quanto rivelato dall'ex re dei paparazzi, sembra chesia ...

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi non è finita e non finirà mai. Certe storie fanno dei giri immensi e poi ritornano, ma per la coppia più amata di ... (donnapop)

Ilary Blasi tornerà in casa Mediaset per condurre la nuova edizione dell’Isola dei Famosi? Ancora non è stata detta l’ultima parola e la conduttrice ... (donnapop)

Dopo varie interviste, ospitate tv e post social, oggi esce ufficialmente il libro di Ilary Blasi, "Che stupida", che racconta (come se non lo avesse già fatto abbastanza ...Ilary Blasi tonerà a Mediaset come conduttrice dell'Isola dei Famosi Ecco cosa è successo con Pier Silvio Berlusconi e le ultime ...Premetto che non ho letto Che stupida, il libro di Ilary Blasi da oggi nelle librerie, e non so neppure se lo farò. Non è puzza sotto il naso, è che Ilary stessa è un libro aperto e questo è il suo be ...