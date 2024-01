Ilary Blasi | una nuova rivelazione nel libro | “Francesco ha cancellato i video di sorveglianza con Noemi”

In questo periodo stanno continuando a trapelare dei gossip che riguardano una delle (ex) coppie più discusse del momento, ovvero, quella formata ... (tvpertutti)

Dopo un docufilm, alcune interviste e un libro, la conduttrice sceglie di tagliare i ponti con il passato (ossia il matrimonio con Francesco Totti) non prima, però, di averlo trasformato in un reality ...È una storia straordinaria ma comune. Un percorso di dolore e rinascita di una donna che ha perso l’amore ma non ha mai smarrito se stessa.Dopo varie interviste, ospitate tv e post social, oggi esce ufficialmente il libro di Ilary Blasi, "Che stupida", che racconta (come se non lo avesse già fatto abbastanza nel documentario "Unica") la ...