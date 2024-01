Ilary Blasi e Francesco Totti | Ritorno Di Fiamma! Le Rivelazioni di Fabrizio Corona!

(Di martedì 30 gennaio 2024)di fiamma tra? SecondoCorona l’ipotesi di un ricongiungimento della coppia potrebbe avvenire a breve. Ecco cosa ha rivelato l’ex re dei paparazzi. In un mondo dove il gossip regna sovrano, un nuovo capitolo si apre nella saga diCorona, con il suo stile inconfondibile, ha gettato nuova luce su questa storia d’amore che sembra rifiutare la fine. Su Dillinger News, Corona rivela dettagli intriganti che suggeriscono un possibile riaccendersi della passione tra i due., sempre vista come la donna ferita e vendicativa, ha sorpreso tutti con un cambiamento di tono durante l’ultima intervista a ...

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi non è finita e non finirà mai. Certe storie fanno dei giri immensi e poi ritornano, ma per la coppia più amata di ... (donnapop)

Ilary Blasi tornerà in casa Mediaset per condurre la nuova edizione dell’Isola dei Famosi? Ancora non è stata detta l’ultima parola e la conduttrice ... (donnapop)

In questo periodo stanno continuando a trapelare dei gossip che riguardano una delle (ex) coppie più discusse del momento, ovvero, quella formata ... (tvpertutti)

Dopo varie interviste, ospitate tv e post social, oggi esce ufficialmente il libro di Ilary Blasi, "Che stupida", che racconta (come se non lo avesse già fatto abbastanza ..."Entro 5 anni", Francesco Totti e Ilary Blasi vivranno un ritorno di fiamma: secondo Fabrizio Corona è già stabilito.La strategia di Blasi, secondo Lucarelli, era chiaramente volta a monetizzare il dolore per la separazione dal marito: “Niente interviste gratis su riviste, quotidiani o storie su Instagram per ...