Ilaria Salis va riportata a casa | questione di dignità nazionale e valori europei

(Di martedì 30 gennaio 2024) Mi trovo a Budapest dove ho presenziato lunedì 29 gennaio, come osservatore inter, alla prima udienza del processo contro, la giovane italiana arrestata circa un anno fa per una presunta rissa con dei neonazisti che ogni anno celebrano qui indisturbati, accorrendo anche dal resto d’Europa, il loro “giorno dell’onore” in memoria dei militari della Wehrmacht e delle SS che perirono combattendo l’Armata Rossa. La vicenda d’, che dal momento del suo arresto langue in condizioni di detenzione durissime e rischia una pena fino a 24 anni di reclusione, è molto emblematica. Il processo si fonda su prove inconsistenti, le condizioni di detenzione sono estremamente dure, la pena appare del tutto spropositata rispetto all’entità del presunto danno inflitto agli aggrediti. Il sistema giudiziario penale ...