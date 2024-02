Ilaria Salis | Tajani | Ungheria valuti misura alternativa al carcere | Orban non c' entra nulla - VIDEO

(Di martedì 30 gennaio 2024) “Se ho parlato con Meloni” del caso di“visto il rapporto che c’è con? Se vogliamo parlare in punta di diritto,non c'niente. Non è che il governo decide il processo. La magistratura è indipendente”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, parlando

ROMA- “Ci faremo dare opportuna procura da Ilaria perché, a seguito delle dichiarazione lesive della sua reputazione per quanto riguarda il presunto assalto al chiosco della Lega a Monza, abbiamo deci ...Roma, 1 feb. (askanews) – “La lamentela, la giusta critica all’esibizione della detenuta in Ungheria, sia pure imputata di un reato grave, poi speriamo che venga derubricato, sta nel fatto che è stata ...Il 29enne siciliano Filippo Mosca è in carcere da nove mesi in Romania, in condizioni difficili secondo il racconto della madre: «Mio figlio come Ilaria Salis» ...