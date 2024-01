Ilaria Salis | Tajani | Il processo in Ungheria Ma la Farnesina si muove

(Di martedì 30 gennaio 2024) "Il reato ipotetico è avvenuto inquindi deve essere processata in". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, parlando diuscendo da Palazzo Chigi, dove si è svolta la riunione del Cdm. La, nel frattempo, ha anche richiamato l'ambasciatore ungherese e chiesto per lai domiciliari.Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

La vicenda di Ilaria Salis, incarcerata in Ungheria e mostrata al suo arrivo in un’aula di giustizia incatenata alle mani e ai piedi e trascinata con una sorta di guinzaglio, è sintomatica di un ...Roma, 30 gen. (askanews) – “Se vogliamo parlare in punto di diritto” del caso di Ilaria Salis, il primo ministro ungherese “Orban non c’entra niente”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a pr ...Milano, 30 gen. (LaPresse) - "Sono certo che il presidente Meloni saprà usare tutto ciò che è in suo potere, nel rispetto delle prerogative della ...