Ilaria Salis rischia 11 anni di carcere a Budapest

(Di martedì 30 gennaio 2024), attivista antifascista, si proclama innocente nel processo a: rischio 11diper presunta aggressione, militante antifascista italiana di 39, è al centro di un controverso processo a, accusata di aver aggresso due estremisti di destra. Il processo, aperto e successivamente aggiornato al 24 maggio, ha vistodichiararsi non colpevole, mentre il suo stato in aula ha sollevato gravi preoccupazioni. Durante la prima udienza, l’avvocato italiano di, Eugenio Losco, ha espresso sgomento per le condizioni della sua assistita, descritte come “shoccanti”.è stata presentata in aula con manette e catene, ...