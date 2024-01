Ilaria Salis – Per la Serracchiani Pd | “Crippa giustifica la violazione dei diritti umani”

(Di martedì 30 gennaio 2024) “Almeno ora è tutto chiaro, al Governo del nostro Paese c’è un partito che con il suo vicesegretarioladei, ovviamente se è commessa da regimi amici. Ora sappiamo che la Lega se ne lava le mani se una cittadina italiana viene trattata in modo ignobile da un Governo estero. Se questo è il modello e questi sono gli ‘amici’ della Lega, noi lo diciamo con forza che mai simili metodi potranno essere reintrodotti in Italia”. Lo afferma Debora, responsabile Giustizia del Pd, commentando le parole del vicesegretario della Lega Andreasecondo cui “ogni Paese punisce come vuole”. Max L'articolo proviene da Italia Sera.

ROMA (ITALPRESS) – “Già da diversi giorni ho preso appuntamento con il padre di Ilaria Salis. Lo vedrò il 2 febbraio”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo in Aula. “Il ...Resta da dire di una ormai annosa valutazione politica, non nuova (specie in questa rubrichetta quotidiana) e non più sorprendente: le prese di posizione meno obiettive, meno opportune, più aggressive ...La Presidente del Consiglio ha altresì, nel pieno rispetto dell’indipendenza e dell’autonomia della magistratura ungherese, portato l’attenzione del primo ministro Orban sul caso dil Ilaria Salis, ...