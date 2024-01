Ilaria Salis | Meloni chiama Orban Il padre dell' attivista | Ottima notizia

La Presidente del Consiglio ha altresì, nel pieno rispetto dell’indipendenza e dell’autonomia della magistratura ungherese, portato l’attenzione del primo ministro Orban sul caso dil Ilaria Salis, ...Dopo le immagini che mostrano Ilaria Salis scortata in tribunale con catene a mani e piedi, la premier Giorgia Meloni rompe il silenzio sul caso della cittadina italiana detenuta in Ungheria. Palazzo ...Roberto Salis, il padre di Ilaria, detenuta in Ungheria da 11 mesi, e condotta in catene nel corso di una udienza in un tribunale ungherese.