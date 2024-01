Ilaria Salis | l' intervento di Ignazio La Russa | Un problema che riguarda tutti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) "Già da diversi giorni ho preso appuntamento con il padre della ragazza, lo vedrò il 2 febbraio. Non l'ho potuto vedere prima perché partiva per l'Ungheria. È una questione chee chela dignità dei detenuti, che deve stare a cuore a, in Ungheria e in ogni parte del mondo, compresa anche l'Italia dove ho visto che c'è un sistema non dissimile, non tanto per le donne ma sicuramente per gli uomini. Credo che il, oltre che essere incentrato solo su un aspetto internazionale, lo dobbiamo porre anche in Italia. Ora scolterà il dibattiuto e sarà mia cura riferire al padre la sintesi dei vostri interventi", dice il presidente del Senato,La, intervenendo in Aula sulla vicenda di, ...