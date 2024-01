Ilaria Salis | la denuncia del padre | “L’ambasciata italiana sapeva di mia figlia in catene nelle udienze”

(Di martedì 30 gennaio 2024) Pubblicato il 30 Gennaio, 2024 Su istruzioni del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il segretario generale della Farnesina, Ambasciatore Riccardo Guariglia, ha convocato questa mattina al Ministero degli Esteri l’incaricato d’Affari della Repubblica di Ungheria. “Nel ribadire la protesta del Governo italiano per le condizioni” in cuiè detenuta e viene trattenuta, Guariglia “ha espresso la ferma aspettativa del Governo” affinché allasia accordato “al più presto un regime di custodia cautelare in linea con la normativa europea, incluse misure alternative alla detenzione in carcere”. Intanto fonti diplomatiche ungheresi interpellate dall’Ansa rispondono sul caso: “Non commentiamo, sono questioni delicate”. Budapest non ...

Tajani : «Orban non c'entra, suo governo non decide processi» Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani , parlando del caso Ilaria Salis lasciando ... (ilmessaggero)

"Il reato ipotetico è avvenuto in Ungheria quindi deve essere processata in Ungheria". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani , ... (liberoquotidiano)

A leggere alcune cronache dei giornali italiani, Ilaria Salis , a processo in Ungheria insieme ai suoi presunti complici, sarebbe una via di mezzo ... (secoloditalia)

Ilaria Salis era stata portata in aula con le catene già altre volte È quanto sostiene Roberto Salis, padre dell'italiana in carcere a Budapest, ai microfoni ...Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "È trascorso un anno. La verità è che il governo italiano ha dormito su Ilaria Salis. Siamo in presenza di una grave violazione dei diritti di una detenuta, come ha scritto ...Il caso di Ilaria Salis è finito all’attenzione del governo italiano dopo le immagini choc del processo a suo carico a Budapest: in aula in catene, mani e piedi legati davanti alle telecamere. La ...