Ilaria Salis | Italia in pressing sui domiciliari Meloni sente Orban Tajani parla col ministro degli esteri ungherese

“Abbiamo chiesto una informativa urgente perché Meloni riferisca su una nostra connazionale in catene in Ungheria. La premier non parla, il ... (ilfattoquotidiano)

Si muove su un crinale scivolosissimo il governo nella gestione del caso di Ilaria Salis. Da un lato il tardivo risveglio, la tardiva richiesta di un trattamento più umano nei confronti della donna ...Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Ilaria Salis deve tornare in Italia. C'è una decisione quadro dell'Ue che consente che venga ai domiciliari. Non si capisce perchè il governo non si attivi per una cittadi ...ROMA (ITALPRESS) – “Già da diversi giorni ho preso appuntamento con il padre di Ilaria Salis. Lo vedrò il 2 febbraio”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo in Aula. “Il ...