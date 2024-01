Ilaria Salis in catene | parla Tarfusser | “Immagini drammatiche | ora tocca alla diplomazia italiana”

(Di martedì 30 gennaio 2024) Milano – Cunolei, come sostituto procuratore generale di Milano, si è opposto all’estradizione di Gabriele Marchesi, 23 anni, anche lui accusato comedi aver aggredito un gruppo di neonazisti durante una contromanifestazione, a Budapest, l’11 febbraio dello scorso anno. “E insisterò nel chiedere che Marchesi non venga consegnato. Io valuto la sua posizione dal punto di vista della giurisdizione. Qui il reato di cui è accusato Marchesi finirebbe più o meno con un patteggiamento”. Sulla base di quali contestazioni si è basata la sua opposizione? "Sulla mancanza di proporzione fra l’accusa e la pena che viene minacciata dalle autorità giudiziarie ungheresi, non sto dicendo che Marchesi è stato bravo, sto dicendo che per il nostro diritto c’è una sproporzione inaccettabile. E io non sono ...

“Se ho parlato con Meloni” del caso di Ilaria Salis “visto il rapporto che c’è con Orban ? Se vogliamo parlare in punta di diritto, Orban non ... (ilgiornaleditalia)

“Ogni paese punisce come vuole“, “Partire per mettersi nei guai in Ungheria ha delle conseguenze“, “Indignano più le manette di un ragazzo pestato”. ... (ilfattoquotidiano)

“Spiace , ma ogni paese punisce come vuole“, “Partire per mettersi nei guai in Ungheria ha delle conseguenze“, “Indignano più le manette di un ... (ilfattoquotidiano)

Ilaria Salis è in carcere in Ungheria accusata di aver partecipato all'aggressione verso due militanti di estrema destra nel "Giorno dell'onore" a ... (ilgiornaleditalia)

Resta da dire di una ormai annosa valutazione politica, non nuova (specie in questa rubrichetta quotidiana) e non più sorprendente: le prese di posizione meno obiettive, meno opportune, più aggressive ...La donna italiana, 39enne, è accusata di aver aggredito, nel febbraio 2023, due estremisti di destra nella capitale ungherese. I quali non hanno neppure sporto denuncia. Da allora sta subendo una dete ...“Grazie di avermi chiamato. Parlatene, parlatene di Ilaria, perché bisogna tenere alta l’attenzione. È stata trattata come un animale. Aiutateci”. A parlare in modo accorato e con la voce rotta dall’e ...