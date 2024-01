Ilaria Salis in catene | l’urlo corale | “Riportatela a casa”

Leggi tutta la notizia su luce.lanazione

(Di martedì 30 gennaio 2024) Con le manette attaccate a una catena che proseguiva fino alle caviglie, chiusa con due lucchetti e con una guardia che la tratteneva con un’altra catena di ferro. E’ stata questa l’entrata choc in aula di, la 39enne milanese accusata di aver aggredito due estremisti di destra e detenuta da quasi un anno nel carcere di Budapest, per la prima udienza del processo. Nelle ore in cui le immagini del processo ain Ungheria hanno raggiunto l’Italia, ha superato le 50mila firme (il contatore ne segna adesso 53.660) la petizione online lanciata su Change.org dal “Comitatolibera” che chiede al Governo italiano e al Presidente della Commissione per i diritti umani del Parlamento Europeo di attivarsi per riportare in Italia la donna italiana di 39 anni che ...