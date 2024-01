Ilaria Salis in catene | i giuristi democratici | “L’Ue prevede gli arresti domiciliari nel proprio Stato Reato contestato non esiste nel nostro ordinamento”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Le immagini di, ine trascinata da una agente durante l’udienza per il processo in corso a Budapest – hanno innescato indignazione ma anche un caso politico nel governo. Con il padre della 39enne, accusata di aver aggredito due neonazisti e in carcere da febbraio in Ungheria, che ribadisce come l’ambasciata sapesse come veniva condotta in aula la donna. Condizioni “terribili” denuncia l’associazione– che con due legali di Venezia ammessi al processo come Osservatori internazionali – insieme “all’utilizzo disumanizzante e proibito nei nostri tribunali delle manette e dei guinzagli a vita“. Gli avvocati Aurora D’Agostino e Giuseppe Romano ricordano che “la Comunità europea ha stabilito la possibilità di ottenere gli...