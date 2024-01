Ilaria Salis | il padre | Mia figlia trattata come un animale in Ungheria

(Di martedì 30 gennaio 2024) "deve rientrare in Italia, le immagini parlano chiaro". Robertodi, parla così nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Sapeva che suasarebbe stata portata in aula in catene, ma è comunque stato un duro colpo per lui. Lunedì era presente nell’aula del tribunale di Budapest insieme ad alcuni amici della, la 39enne accusata di avere aggredito due estremisti di destra. La donna si è dichiarata non colpevole. (CONVOCATO L'AMBASCIATORE)

Sapevo che sarebbe stato emotivamente molto difficile, per me e mia moglie, vedere Ilaria trascinata in catene in tribunale. Ma di fronte a questo, certo non mi fermo, anzi, mi sento sempre più ...39 anni anni, insegnante di Monza, da un anno in carcere a Budapest perché l'11 febbraio scorso avrebbe partecipato all'aggressione di un gruppo di neonazisti al Giorno dell'Onore, la manifestazione ...