Ilaria Salis | il padre a La7 | “È invecchiata di 10 anni in 11 mesi Domiciliari in Ungheria? C’è un serio problema di sicurezza per lei”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Drammatica testimonianza deldi, Roberto, nella trasmissione Tagadà (La7). Il papà della 39-enne milanese, detenuta indopo essere stata arrestata l’11 febbraio dello scorso anno, descrive le condizioni della figlia: “Quelle immagini che avete visto sono molto crudeli e toccanti per chiunque le veda, figuratevi per i genitori. L’ambasciata sapeva di mia figlia in catene: quella di ieri è stata la prima udienza del processo, ma ci sono state altre occasioni in cui– spiega – è stata tradotta in tribunale in quelle condizioni. Tra l’altro, quelle immagini riportano solo una parte delle vessazioni subite da mia figlia: prima di entrare in tribunale, è stata per un’ora e mezza in catene all’interno di una celletta 90×120 senza aperture con solo una piccola bocca di lupo ...